Homem, branco e com ensino superior eram maioria no ato bolsonarista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Cerca de 185 mil bolsonaristas foram na Avenida Paulista para um ato convocado por Jair Bolsonaro para calcular a sua força política, perante a iminente condição de ser preso. O cálculo é do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a maioria dos manifestantes era composta por homens (62%), brancos (65%) e com ensino superior (67%), segundo levantamento conduzido pelos pesquisadores do grupo, coordenado pelos professores Pablo Ortellado e Márcio Moretto Ribeiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: