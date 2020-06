Impeachment de Witzel é “irreversível” dizem aliados do governador

Aliados do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmaram que o impeachment é “irreversível” para a coluna de Igor Gadelha na CNN edit

247 - Aliados do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmaram que o impeachment é “irreversível” para a coluna de Igor Gadelha na CNN. O processo foi aberto nesta quarta-feira, 10, pelo presidente da Assembleia Legislativa do RJ, André Ceciliano (PT), que realizou votação simbólica com os deputados estaduais, que aprovaram a abertura por 69 votos a 0. Apenas o deputado Rosenverg Reis (MDB) se absteve.

Witzel ainda será julgado por uma comissão, que produzirá um relatório sobre o processo. Se aprovado em plenário na Alerj, o governador será afastado por 180 dias, momento em que será criado um “tribunal”, com deputados, desembargadores e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que decidirão ou não a cassação definitiva.

