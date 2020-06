Alerj aprova abertura de processo de impeachment contra Wilson Witzel

Até mesmo deputados do PSC, partido do governador Wilson Witzel, defenderam a abertura das investigações. Cerca de 40 deputados já votaram, todos a favor. A expectativa é terminar em 70 a 0 pela abertura do impeachment edit

Fórum - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu, em votação simbólica realizada na tarde desta quarta-feira (10), pela abertura de um dos onze pedidos de impeachment apresentados contra o governador Wilson Witzel (PSC). Cerca de 40 deputados já votaram, todos a favor. A expectativa é terminar em 70 a 0.

Até às 16h30 da tarde, pelo menos 40 deputados estaduais – inclusive do partido de Witzel, o PSC – já se posicionaram a favor da abertura do processo de impeachment do governador, formando maioria contra Witzel. Os parlamentares pediram investigação em razão das denúncias de desvio de verbas da pandemia do coronavírus.

