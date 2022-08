Janones incendeia ato no Anhangabaú: "Bozo, ladrão, seu lugar é na prisão!" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG), aliado e conselheiro do ex-presidente Lula (PT) para as redes sociais, incendiou a multidão que acompanha neste sábado (20) o grande comício da campanha do petista no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

O parlamentar puxou o coro "Bozo, ladrão, seu lugar é na prisão!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.