Jefferson chega ao presídio de Benfica, no Rio, após deixar a PF

Preso nesta sexta-feira (13), o ex-deputado chegou ao presídio por volta de 15h55, após deixar a sede da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro edit

247 - O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, chegou ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta das 15h55 desta sexta-feira (13).

Ele havia deixado a Superintendência da Polícia Federal do Rio, no centro da capital, cerca de 20 minutos antes, após ser preso no inquérito das milícias digitais.

Antes de ir para a PF, ele passou cerca de 15 minutos no Instituto Médico Legal (IML), para exame de corpo de delito.

Roberto Jefferson foi preso em casa, em Comendador Levy Gasparian, na Região Serrana do Rio, na manhã desta sexta, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF .

Veja o momento em que Roberto Jefferson deixa a sede da Polícia Federal, no Centro do Rio.



Leia na íntegra a decisão de Alexandre de Moraes que prendeu Roberto Jefferson:

