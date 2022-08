Jornalista é baleado em assalto e estado é grave

Egberto Caliani, de 39 anos, levou um tiro no rosto durante um assalto, na Vila Dalva, em São Paulo edit

247 - O jornalista e professor Egberto Caliani, de 39 anos, levou um tiro no rosto durante um assalto, na Vila Dalva, em São Paulo, na noite de anteontem. O profissional está internado em estado grave no Hospital das Clínicas, onde passou por duas cirurgias. A reportagem é do portal Splash.

Segundo boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h. Egberto, acompanhado de um amigo, chegava de carro em casa quando foi abordado por dois homens em uma moto. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança de uma residência.

Natural de Campinas, Egberto atuou como repórter em emissoras como SBT e Record TV e morou em diversas cidades do país.

Nos últimos oito anos ele foi repórter na Record TV, em São José do Rio Preto, de onde se mudou no final do ano passado. Desde janeiro ele trabalha na capital paulista como professor da rede estadual de ensino dando aulas de português.

