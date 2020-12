Leonel Brizola Neto repudia entrega de medalha com nome do avô a Bolsonaro e diz que ele é um 'filhote da ditadura'

247 - O vereador Leonel Brizola Neto (PSOL) publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (7) uma mensagem rechaçando a entrega da medalha de honra ao mérito Leonel de Moura Brizola, a maior honraria da Câmara de Queimados, cidade localizada no Rio de Janeiro, a Jair Bolsonaro.

“É com sentimento de incredulidade misturado com o de revolta que repudio a entrega da medalha Leonel Brizola, a maior honraria da Câmara de Queimados, ao filhote da ditadura, Bolsonaro. Inadmissível e completamente incompatível com a história de luta do meu avô.

Não passarão!”, disse ele, que acrescentou: "É incrível o nível baixíssimo de conhecimento histórico que presenciamos. Essa homenagem é mais uma prova da miséria política e cultural na qual vivemos. Lamentável!".

