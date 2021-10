Lula diz que "Haddad tem potencial forte" e pede calma sobre disputa em São Paulo

Questionado pela jornalista Tereza Cruvinel, da TV 247, sobre a possibilidade de Haddad ser lançado ao Senado, o petista afirmou que decisões serão tomadas no momento correto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula pediu calma quanto à situação eleitoral no estado de São Paulo, que tem dois quadros fortes da esquerda: Fernando Haddad e Guilherme Boulos.

Em ascendência nas pesquisas de opinião, os dois nomes já defenderam uma "união" para desbancar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes.

Questionado pela jornalista Tereza Cruvinel, da TV 247, sobre a possibilidade de Haddad ser lançado ao Senado, o petista afirmou que decisões serão tomadas no momento correto.

PUBLICIDADE

"Sempre o jogador no banco fica chateado. Na politica é a mesma coisa, Haddad tem potencial forte e Boulos é um jovem que nós do PT respeitamos", disse Lula. "No momento certo vamos saber quem vai assumir". "Não precisa ter pressa".

"Nossa relação com PSOL é de muita qualidade", finalizou Lula.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e acompanhe ao vivo:

PUBLICIDADE