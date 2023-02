Lula está certíssimo ao questionar 'independência' do Banco Central, diz Boulos

O deputado do PSOL criticou a taxa de juros no Brasil edit

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) demonstrou nesta segunda-feira (6) ter uma posição favorável à iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que discorda de um Banco Central (BC) mais independente do governo. O petista fez críticas ao percentual de 13,75% da taxa de juros no Brasil.

De acordo com o parlamentar do PSOL, "Lula está certíssimo ao questionar a 'independência' do Banco Central". "Se o BC não precisa prestar contas à sociedade brasileira, ele responde a quem? Dica: o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. Quem ganha com isso?", escreveu o parlamentar no Twitter.

O presidente Lula está certíssimo ao questionar a "independência" do Banco Central. Se o BC não precisa prestar contas à sociedade brasileira, ele responde a quem? Dica: o Brasil tem a maior taxa de juro real DO MUNDO. Quem ganha com isso? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 6, 2023

