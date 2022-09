Lula: “Fui vítima da maior sacanagem histórica , mas decidi que não vale a pena morrer pelas mentiras dos outros”

Apoie o 247

247 - Em ato na quadra da Portela, no Rio de Janeiro , neste domingo (25), o ex-presidente Lula (PT) relembrou a prisão política e a intensa perseguição dos veículos da mídia tradicional que sofreu nos últimos anos.

"Eu fui vítima da maior sacanagem histórica com um ser humano. Também fizeram com o Getúlio, porque levaram ele a se matar, mas eu resolvi que não vale a pena morrer pelas mentiras dos nossos adversários. A gente pode morrer em defesa da nossa soberania e em defesa do nosso povo", afirmou Lula.

O presidenciável petista também disse que tomou para si a missão de desmascarar a narrativa antipetista que foi criada por seus opositores e pela imprensa, motivada, principalmente, pelos desdobramentos da Operação Lava-Jato, conduzida pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol: "E eu então resolvi ir à Polícia Federal e ficar lá, porque eu queria desmascarar, era preciso desmascarar, mas a gente só consegue quando reagimos."

"Tem gente que com uma acusação já se esconde, se sair uma notinha no jornal tem gente que passa o dia sem sair de casa. Eu tive 13 horas do Jornal Nacional falando mal de mim em nove meses, estive em 59 páginas de todas as capas das revistas, estive em 680 primeiras páginas de jornais que estavam me esculachando. E eu não só provei minha inocência como provei a culpa do Moro e do Dallagnol", pontuou Lula.

O líder das pesquisas de intenção de voto para a presidência também rebateu opositores que alegam que ele não foi absolvido na Justiça: "Hoje eu sou o único culpado do mundo e o crime que cometi pra ser culpado é que virei inocente. Eu sou culpado de ser inocente. O Moro fala que não fui absolvido, outro dia eu vi o Ciro falando que "o Lula não foi absolvido", olha, eu fui absolvido em 26 processos, fui absolvido duas vezes na ONU e fui absolvido pela Suprema Corte. Agora, quem quer acreditar que não fui absolvido são as pessoas que acreditaram nas mentiras de Moro e Dallagnol, divulgadas pelos meios de comunicação intensamente."

"E não é todo mundo que tem a grandeza de pedir desculpa. Outro dia eu achei honroso o William Bonner ter a grandeza de dizer: 'presidente, o senhor não deve mais nada à Justiça desse país'. E quem deve são eles, porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que causaram na minha vida" complementou.

Lula também aproveitou para alfinetar seu principal concorrente na disputa presidencial, Jair Bolsonaro (PL), cuja família está envolvida num escândalo noticiado detalhadamente pelo portal Uol: "E o Bolsonaro, que hoje me acusa, não explica para ninguém como é que ele comprou 51 imóveis dando R$ 26 milhões em dinheiro vivo."

