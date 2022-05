Lula lidera com 46% das intenções de voto no Rio, mostra Ipec

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Na sucessão presidencial, a pesquisa IPEC revela que Lula continua liderando no Rio, com 46% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro. Neste cenário, Ciro Gomes aparece com 4% e João Dória, que anunciou que sairá da disputa, com apenas 2%.

André Janones, Felipe D`Ávila e Simone Tebet aparecem com 1% cada. Os demais – Luciano Bi var, Leonardo Péricles e Paulo Marçal – não pontuaram.

>>> Com apoio de Lula, André Ceciliano lidera a disputa ao Senado, diz pesquisa IPEC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na espontânea, Lula tem 37%; Bolsonaro, 27%; Ciro Gomes, 2% e João Doria, 1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Rio, a gestão de Jair Bolsonaro é avaliada como ruim e péssima por 49%; já os que a consideram ótima e boa chegam a 28%; regular, 21%. E 2% não sabem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE