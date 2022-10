Lula no Alemão: 'Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, a saúde e a cultura'

Em ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ex-presidente defendeu que polícia deve ser apenas um componente de política para favelas edit

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, disse nesta quarta-feira durante encontro com representantes de favelas do Rio de Janeiro que a polícia deve ser apenas um componente da política pública para essas comunidades e deve vir depois de saúde, educação e cultura.

O petista disse ainda que, se eleito, criará comitês nacionais para discutir políticas nacionais para as favelas.

"Nós queremos que a polícia seja um componente de política pública do Estado. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde, tem que vir a cultura, tem que vir a melhoria da vida das pessoas", disse Lula em discurso durante o encontro realizado no Complexo do Alemão, onde fará uma caminhada ainda nesta quarta-feira, antes de viajar para Salvador para uma nova caminhada de campanha.

"O Estado tem que fazer tudo. A polícia quando vier, ela vem em outro clima, porque não é possível que a gente só apareça em páginas policiais, com violência, com morte e com chacina", disse o ex-presidente, que enfrentará o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno em 30 de outubro.

