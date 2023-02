"Maior tragédia da história da região", diz prefeito de São Sebastião sobre chuvas que já deixaram 35 mortos

"Posso dizer que 100% da cidade foi afetada. O mais afetado foi a Vila do Sahy, pelo número de perdas humanas. Grande parte do bairro ficou destruído", disse Felipe Augusto edit

247 - O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), afirmou que as fortes chuvas que atingem o Litoral Norte de São Paulo afetaram 100% do município. Até o início da manhã desta segunda-feira (20), 35 mortes já haviam sido confirmadas e, segundo o prefeito, o número de vítimas deve aumentar, uma vez que muitos moradores estão soterrados em função dos desabamentos. “Nunca houve uma situação como essa. Estamos falando da maior tragédia da história da região”, disse o tucano ao jornal O Globo.

Questionado sobre os estragos decorrentes das chuvas, Felipe Augusto ressaltou que “o cenário é tão grave que não temos ainda como estimar. Posso dizer que 100% da cidade foi afetada. O mais afetado foi a Vila do Sahy, pelo número de perdas humanas. Grande parte do bairro ficou destruído. Entre e 40 e 50 casas desapareceram”.

As operações de resgate nos municípios litorâneos estão sendo efetuadas por mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, que estão concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião. Outros 80 policiais reforçarão as atividades a partir desta segunda-feira (20). A atuação é de forma suplementar às ações da Defesa Civil Municipal.

No domingo (19), o Comando do Exército autorizou o emprego de tropas e equipamentos do Comando Militar do Sudeste no socorro às cidades afetadas.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), decretou o estado de calamidade pública por 180 dias em seis cidades paulistas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo.O decreto inclui as cidades de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Guarujá e Bertioga.

