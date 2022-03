Márcio França confirma que será candidato a governador de São Paulo

Ex-governador do PSB disse que confirmou participação nos debates eleitorais edit

247 - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) afirmou nesta quarta-feira (9) que irá disputar o governo do estado, em meio às negociações entre PT e PSB para a criação de uma federação partidária e candidaturas estaduais.

Pelo Twitter, França disse que confirmou participação nos debates eleitorais. "Confirmado! Em reunião com o Grupo Globo, confirmei, por meio de minha assessoria, a participação nos debates das eleições 2022. Pra trás, nem pra pegar impulso", afirmou.

O anúncio ocorre em meio às articulações para a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB para ser candidato a vice na chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Lula. O PT vai disputar o governo paulista com o ex-prefeito Fernando Haddad, que lidera as pesquisas sem Alckmin na disputa.

