Moro patina nas pesquisas e Doria se afasta do ex-juiz suspeito

247 – "O governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, João Doria (PSDB), tem aproveitado desgastes sofridos pela pré-candidatura de Sergio Moro (Podemos) para se distanciar do ex-juiz da Lava Jato. Ambos já afirmaram publicamente que negociam uma aliança para o pleito deste ano, mas, nas últimas semanas, a relação entre os dois esfriou e a possibilidade de um ser vice do outro passou a ser vista nos bastidores como cada dia mais reduzida", informa o jornalista Matheus Teixeira, em reportagem publicada na Folha.

"A estagnação de Moro nas pesquisas é apontada por interlocutores tucanos como um dos fatores que levou Doria a mudar de estratégia e se afastar do ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro (PL)", prossegue. De acordo com um estudo do Dieese, Moro destruiu 4,4 milhões de empregos, ao quebrar praticamente todas as grandes construtoras brasileiras.

