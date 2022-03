Mulher ameaça degolar vereadora Erika Hilton, além de incendiar sua casa e seu corpo

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) registrou um boletim de ocorrência contra uma mulher que ameaçou atear fogo em sua casa e no seu corpo, além de a xingar com termos transfóbicos. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, as ameaças foram feitas por e-mail e a autora ainda não teve sua identidade confirmada. Erika é primeira mulher transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e foi a vereadora mais votada do Brasil.

Na mensagem, a autora das ameaças se refere à parlamentar como "satanás do inferno" e "traveco”, além de ameaçar degolar e atear fogo em sua residência e seu corpo. "Você nunca deveria nem ter sido parido de sua mãe", escreveu a mulher.

Ao prestar queixa do caso no 1º Distrito Policial da Polícia Civil na capital, Erika disse estar se sentindo “extremamente agredida, ofendida, ameaçada e com medo". Essa não é a primeira vez em que Erika Hilton é ameaçada de morte ou é alvo de transfobia. Desta vez, o seu gabinete diz esperar que a segurança oferecida pela Câmara seja reforçada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de 49 contas no Twitter e no Facebook acusadas de promover ataques contra Hilton”, destaca a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE