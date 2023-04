Nazista é flagrado passeando tranquilamente em metrô do Rio

Apoie o 247

247 - Um homem com uma suástica tatuada no braço foi flagrado passeando tranquilamente num vagão de metrô que cruza a cidade do Rio de Janeiro.

A imagem foi feita pela passageira identificada no Twitter como @piobecka no Leblon (31), na sexta-feira e imediatamente viralizou nas redes, gerando indignação dos internautas.

Vale destacar que a apologia do nazismo usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão.

Homem com suástica nazista tatuada no braço é visto no metrô do Rio de Janeiro. A imagem foi feita pela passageira @piobecka no Leblon, na sexta-feira. pic.twitter.com/liDkJC2Lkf April 1, 2023

