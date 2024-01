Nunes decide demitir Marta após acordo com Lula e Boulos

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), demitiu a secretária de Relações Internacionais da gestão emedebista, Marta Suplicy, que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa pelo Executivo da capital paulista. A informação foi publicada nesta terça-feira (9) pelo portal Uol.

A ex-dirigente foi prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004. Ela, que está sem partido atualmente, deixou o PT em 2015 após 33 anos no partido. A ex-secretária foi deputada, senadora, e ministra da Cultura e do Turismo.

A pesquisa feita pelo instituto Atlas Intel, divulgada em 31 de dezembro, apontou Guilherme Boulos (PSOL) na primeira posição, com 29,5% das intenções de voto. Em votos válidos (sem considerar os brancos e nulos), o parlamentar somou 37,9%.

