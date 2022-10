"O método Damares é a naturalização da barbárie", diz João Cezar de Castro Rocha

"Ou o TSE e o MPF exigem provas das atrocidades ditas ou muito em breve as instituições perderão sentido", disse o professor da UERJ edit

247 - Professor de Literatura Comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), João Cezar de Castro Rocha disse nesta terça-feira (11) pelo Twitter que "o método Damares Alves é a naturalização da barbárie, a perversidade tornada sistema, a corrupção da alma e da máquina administrativa". "Ou o TSE e o MPF exigem provas das atrocidades ditas ou muito em breve as instituições perderão sentido", disse.

Senadora eleita pelo Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) pode ser punida por crimes relacionados à omissão. Na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia (GO), a senadora eleita pelo Distrito Federal afirmou, no último sábado (8), que crianças na Ilha de Marajó (PA) seriam traficadas e teriam seus dentes "arrancados para não morderem na hora do sexo oral".

O Ministério Público Federal (MPF) deu três dias para que o governo Jair Bolsonaro explique as denúncias feitas pela ex-ministra.

A Polícia Federal negou que investiga um esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó, ao contrário do que afirmou Damares.

1. O método @DamaresAlves (@nikolas_dm , Gabriel Monteiro, etc.) e por que ele precisa ser parado de imediato ou o Brasil será em breve um estado totalitário, fundamentalista e pervertido.



2. Minta. Muito. Sempre. E com convicção profunda, histérica. A histeria dispensa provas.





5. Destrua reputações como quem aperta o andar da cobertura num elevador. E não pare até ter comprado a cobertura: ou ser eleito.



6. Despreze o outro; odeie tudo que não seja espelho, porque, no fundo, o maior receio é mesmo o espelho. Vocês sabem quem são e como mentem. Muito.





9. E assim como bolsonaro deseja, @DamaresAlves e seus símiles acabarão com a já frágil democracia brasileira.



10. Ainda há tempo para reagir. Desta vez, a ex-ministra foi longe demais. Hora de impor um limite. Fora dele, barbárie, pura barbárie.

