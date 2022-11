Pastor bolsonarista, Felippe Valadão comemora aniversário em fazenda comprada com dízimo

Apoie o 247

247 - “O pastor bolsonarista Felippe Valadão comemorou seu aniversário, no dia 28 de outubro, na fazenda que, segundo ele, está sendo financiada com contribuições dos fiéis da Lagoinha, uma das igrejas que serviu de palanque eleitoral para Jair Bolsonaro nas eleições”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Na campanha de investimento que fez nos cultos e em suas redes sociais, Valadão vinha dizendo que o uso do espaço seria para eventos da igreja, o que fez a festa ser mal recebida entre os fiéis. Valadão convidou para a festa apenas amigos e pastores da Lagoinha do Rio de Janeiro”, acrescenta.

De acordo com o colunista, “a Fazenda Novos Começos, em Cachoeira de Macacu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem um riacho particular, lago, restaurantes. A casa sede é usada por Valadão nos eventos. Alguns fiéis ouvidos pela coluna reclamaram de ter doado dinheiro para a compra do espaço, agora usado para fins pessoais, e da “seletividade de convidados” do pastor”.

