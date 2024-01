Paulinho da Força diz que Solidariedade vai apoiar Ricardo Nunes na eleição contra Boulos em São Paulo

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulinho da Força (SP), líder do Solidariedade, afirmou nesta quarta-feira (17) à CNN Brasil que o partido apoiará o prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas eleições para a Prefeitura de São Paulo.

O principal oponente de Nunes é o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que conta com o apoio do presidente Lula (PT). Já Nunes conta com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro.

“O Solidariedade vai estar com o Ricardo (Nunes)", afirmou o parlamentar, acusando Lula de 'não cumprir promessas'.

