Tarcísio confirma apoio a Ricardo Nunes na disputa pela prefeitura de São Paulo

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (16) que apoiará a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ao cargo. O principal oponente de Nunes é o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que conta com o apoio do presidente Lula (PT).

De acordo com informações do portal Metrópoles, Tarcísio elogiou Nunes por manter um diálogo produtivo com o Palácio dos Bandeirantes, e enfatizou que isso é fundamental para o funcionamento da gestão pública estadual.

Questionado durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes se isso significa que apoiará a eleição de Nunes, Tarcísio respondeu: “Acho que o eleitor pode entender, sim”. “É lógico", afirmou.

Nunes então agradeceu Tarcísio e também exaltou a parceria entre as duas gestões. “Fico feliz”, disse.

