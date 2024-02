Paulo Pimenta indica documentário que liga o esquema do jogo do bicho com Adriano da Nóbrega

Apoie o 247

247 - O Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, indicou em suas redes sociais o documentário ‘Vale o escrito’, que retrata as relações históricas entre os criminosos no Rio de Janeiro, em distintos segmentos.

“Você já assistiu o ‘Vale o escrito’. A guerra do jogo do bicho? Uma importante produção que relata de forma didática o universo dos crimes e negócios da cúpula do jogo e das escolas de samba do RJ. Vale muito a pena assistir. A série mostra também as relações do crime com políticos e suas amizades e parcerias. Um dos personagens importantes deste enredo é o Capitão Adriano da Nóbrega, morto na Bahia em 2020. Figura próxima a Fabrício Queiroz, durante mais de 10 anos teve a esposa e a mãe nomeados no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, sem nunca terem trabalhado na Alerj. Considerado o líder do ‘escritório do crime’, grupo de extermínio, formado por assassinos de aluguel, foi homenageado por Bolsonaro e pelos filhos inclusive quando esteve preso. Assista e pesquise um pouco sobre os personagens. Ajuda a entender muita coisa”, explicou o ministro.

