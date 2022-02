Petrópolis teve a maior chuva em 24 horas dos últimos 90 anos

Apoie o 247

ICL

247 - Havia 90 anos que Petrópolis (RJ) não via chuva tão volumosa no período de 24 horas como a que foi registrada na cidade nesta terça-feira, 15, segundo reportagem do jornal O Globo. As chuvas causaram centenas de deslizamentos e ao menos 66 mortes. O número de vítimas cresce a cada atualização feita pelas autoridades.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nautrais (Cemaden), divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 24 horas houve um acumulado de 259 mm de chuva. Até o momento, só neste mês, Petrópolis já registrou 565,2 mm de chuva.

#CHUVA | Com um acumulado total de 259 mm segundo o CEMADEN, o dia de ontem bateu o recorde de maior valor registrado na cidade de #Petrópolis em 24h desde 1932.



No Brasil, o recorde de registro de chuva em apenas um dia é de Ubatuba (SP), com 344,1 mm em 22/01/1976 pic.twitter.com/w5BS5UoGFV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 16, 2022

Segundo o jornal Estado de S.Paulo, visitantes e funcionários que estavam no Museu Imperial de Petrópolis na tarde de terça-feira, 15, passaram a noite abrigados nas dependências do palácio por causa da tempestade que atingiu a cidade. Eles só conseguiram sair na manhã desta quarta-feira, 16.

Ninguém ficou ferido, o prédio do museu não sofreu danos e o acervo está preservado. No entanto, dois prédios do complexo — o refeitório e o vestiário dos funcionários — ficaram comprometidos pelo deslizamento no terreno anexo. Também uma pequena barreira atingiu os fundos do Pavilhão das Viaturas. Não houve danos, no entanto. Segundo a reportagem, a Defesa Civil foi acionada para avaliar todas as edificações do complexo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O palácio foi construído em 1845. Era a residência de verão da família real brasileira. Atualmente, reúne o principal acervo do país relativo ao império brasileiro, com cerca de 300 mil itens.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE