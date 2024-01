PF apreende três notebooks, 11 computadores e quatro celulares em endereços ligados a Carlos Bolsonaro

Houve apreensões em uma residência na cidade de Angra dos Reis (RJ), em outra casa na Barra da Tijuca, no comitê do vereador e na Câmara Municipal do Rio edit

247 - Policiais federais apreenderam nesta segunda-feira (29) três notebooks, 11 computadores e quatro celulares em endereços ligados ao vereador do Rio de Janeiro (RJ) Carlos Bolsonaro (Republicanos). A Operação Vigilância Aproximada, da Polícia Federal (PF), investiga um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com informações publicadas no portal G1, investigadores apreenderam um celular e três notebooks na casa em que o vereador estava no município de Angra dos Reis (RJ). Em outra casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio, policiais federais apreenderam um computador, dois celulares antigos, dez pendrives, uma caneta espiã e uma agenda,

Foram apreendidos documentos de empresas, um computador e diversas mídias no comitê do vereador na capital. Também houve apreensões na Câmara dos vereadores do Rio: nove computadores no gabinete; um celular, documentos em geral.

Segundo as investigações, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro no esquema de espionagem. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

