PF deflagra Operação Criminalis Vigilantia, no Rio de Janeiro e Niterói

Polícia Federal - Na manhã desta quinta-feira, 22/02, a Polícia Federal deflagrou a Operação Criminalis Vigilantia com objetivo de reprimir possíveis crimes de corrupção passiva, concussão e tráfico de influência na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na ação de hoje, os policiais federais lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói cumprem 2 (dois) mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, nos municípios de Niterói/RJ e Rio de Janeiro/RJ.

A investigação revelou que um servidor público federal da ANP estaria utilizando informações sigilosas para solicitar para si vantagens indevidas.

O investigado estaria contando com auxílio de terceiros sem vínculo funcional com a ANP, mas que se passavam por supostos servidores e, munidos com informações sigilosas, estariam solicitando vantagens indevidas a agentes regulados da referida autarquia federal.

O funcionário público alvo da Operação Policial foi afastado judicialmente de suas funções, até o desfecho das investigações.

O nome da operação significa “fiscalização criminosa” em latim.

