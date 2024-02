PF faz operação contra homem que convocou "vaquinha" para contratar mercenário para matar em Lula

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (6) a operação Eco, com o objetivo de investigar a prática de ameaça e incitação ao crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a PF, a investigação teve início a partir de uma postagem em uma rede social, na qual o suspeito convocou, em dezembro do ano passado, uma "vaquinha" com o intuito de angariar fundos para pagar um "mercenário com um rifle de precisão" para atirar contra o presidente .

Em cumprimento às ordens judiciais expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares (ES),os agentes apreenderam o celular e o computador do investigado em sua residência localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz (ES). Segundo informações da PF, o suspeito colaborou com as autoridades e admitiu ser o responsável pelas postagens nas redes sociais.

continua após o anúncio

