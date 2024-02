PF investiga ameaças de morte a Boulos, que irá andar de carro blindado na campanha

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal abriu inquérito para investigar ameaças de morte recebidas pelo deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP). De acordo com apuração da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, “o inquérito foi aberto depois que Boulos encaminhou uma representação ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues”.

“A intensificação das ameaças levou o parlamentar a tomar outra decisão: ele não vai mais se locomover pela cidade com o já célebre Celta que costuma usar. Durante a campanha, Boulos só usará um carro blindado”, acrescenta.

A jornalista ainda informa que no documento que encaminharam à PF, "os advogados de Boulos explicam que decidiram acionar a instituição, e não a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP) porque 'um dos potenciais autores dos delitos é integrante das forças de segurança pública estadual'".

