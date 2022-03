PF vai à Câmara tentar pôr tornozeleira em Daniel Silveira e vice-presidente diz que plenário é "inviolável"

Apoie o 247

247 - Um delegado da Polícia Federal foi nesta quarta-feira (30) à Câmara dos Deputados, para tentar cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de colocar tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

O parlamentar bolsonarista tem se recusado a aceitar o cumprimento da medida. Ele dormiu nas dependências da Casa de terça para esta quarta-feira.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), afirmou que o espaço da Casa é inviolável. De acordo com o parlamentar, não existe autorização para a entrada de agentes da PF no Legislativo.

O deputado Daniel Silveira está preso deste o ano passado por causa de ataques e ameaças a ministros do STF, que marcou para o próximo dia 20 a data do julgamento contra o parlamentar.

Na terça-feira (29), Silveira voltou a desafiar o Supremo e classificou Moraes como "sujeito medíocre".

Agora, o vice-presidente da Câmara fala ao vivo. Estamos lá #CNN360. Ele repete: NÃO HÁ AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DA PF NO PLENÁRIO. No plenário. Daniel Silveira está no gabinete. E Marcelo Ramos REPETE que é o plenário o espaço inviolável. — Daniela Lima (@DanielaLima_) March 30, 2022

