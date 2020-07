PGR suspeita que Lava Jato fez investigação ‘camuflada’ sobre Maia e Alcolumbre

Uma denúncia de 2019 da força tarefa da Lava Jato se refere aos presidentes da Câmara e do Senado aparecem como “Rodrigo Felinto” e “David Samuel” edit

247 - A Procuradoria Geral da República (PGR) está procurando possíveis inconsistências e erros em denúncias apresentadas pela força-tarefa da Lava Jato.

Entre as informações que chamaram a atenção do PGR, Augusto Aras, é uma denúncia de 2019, que se refere aos presidentes da Câmara e do Senado aparecem como “Rodrigo Felinto” e “David Samuel”. Os nomes completos são: Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia e David Samuel Alcolumbre Tobelem.

Segundo reportagem do site Poder 360, a avaliação é que essa “camuflagem” dos nomes de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre seria uma técnica para os procuradores de Curitiba investigarem autoridades sem se submeterem aos foros adequados.

"A PGR em Brasília encontrou vários casos semelhantes. Haveria até nomes incompletos de ministros do STF, que podem ter tido seus sigilos quebrados de maneira irregular. Até agora, não há provas de que de fato os nomes camuflados em denúncias possam ter sido todos investigados. É isso que a PGR em Brasília agora tenta descobrir", diz o veículo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.