Polícia Civil de SP posta sobre ato de Bolsonaro e curte comentários, incluindo "Fora Lula"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Civil do Estado de São Paulo, que deveria pregar isenção, fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram com imagens do trabalho realizado pela corporação durante o ato promovido por Bolsonaro (PL). Na postagem, a corporação curtiu elogios pelos trabalhos realizados e também comentários políticos. Entre eles, um "Fora Lula".

De acordo com apuração do UOL, uma das publicações curtidas pelo perfil da Polícia Civil foi um comentário "Fora @lulaoficial". "E eu me pergunto... como o outro ganhou as eleições", escreveu uma mulher, referindo-se a Lula. Essa postagem também foi curtida pelo perfil oficial da Polícia Civil de São Paulo.

continua após o anúncio

A corporação também respondeu comentários com emojis de flor, mãos orando e coração.

Após a repercussão dos fatos, os comentários foram bloqueados, mas os prints foram salvos antes.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: