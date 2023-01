Polícia Civil diz ter identificado 10 bolsonaristas que agrediram jornalistas em BH

Apoie o 247

247 - Em coletiva de imprensa neste sábado (14), a Polícia Civil de Minas Gerais informou já ter identificado ao menos dez suspeitos envolvidos nas agressões de bolsonaristas a jornalistas durante o desmonte de um acampamento golpista em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, informa o portal UOL.

Foram abertos quatro inquéritos para apurar as agressões, e os envolvidos são investigados por lesão corporal, roubo, associação criminosa, dano ao patrimônio e extravio de equipamento.

A corporação já ouviu as vítimas dos ataques bolsonaristas e testemunhas que estavam no local. Os responsáveis identificados ainda serão interrogados. A delegada Cinara da Rocha e Santos Lima, que preside as investigações, declarou: "já ouvimos muitas pessoas, temos muitas imagens que estão sendo analisadas pelas equipes técnicas. [...] A gente solicita que se alguém tiver mais informações, nos passe. Nossa intenção é delimitar a ação de cada um dos suspeitos para que a gente possa comprovar o crime".

Cinara acrescentou que as possíveis omissões de policiais militares também serão investigadas: "Havendo indícios de omissão serão apuradas as questões administrativas. Se a omissão facilitou a agressão, as denúncias terão de ser apuradas, e, comprovadas, haverá punição".

