Polícia já tem como identificar terroristas que atacaram produtora do Porta dos Fundos

Um câmera de rua mostra placa de caminhonete e criminosos com capuzes. Seriam três suspeitos e um deles estaria com o rosto descoberto, o que facilitaria a identificação dos que atacaram a sede da produtora O2 em razão do especial de Natal com um Jesus gay edit

247 – "Um vídeo gravado por uma câmera de segurança identifica a placa da caminhonete onde estavam parte dos criminosos que atacaram o prédio da produtora do Porta dos Fundos, no Humaitá, com dois coquetéis-molotov, no sábado por volta das 4h. Seriam três suspeitos e um deles estaria com o rosto descoberto, o que facilitaria a identificação. Um dos homens estava numa moto, e fugiu na contramão da Rua Capitão Salomão, onde fica a empresa. O material será entregue nesta quinta-feira à polícia", aponta reportagem publicada no jornal O Globo.

"Agentes da 10ª DP (Botafogo), que investigam o caso, também vão buscar outras imagens na região. Ao todo, há seis câmeras que apontam para a entrada do prédio. Ainda esta semana, testemunhas do ataque serão ouvidas, como o segurança do prédio que conseguiu apagar o fogo", aponta o texto. O humorista Fábio Porchat, um dos integrantes do grupo, disse, em sua conta no Twitter, que o episódio não vai intimidá-lo. “Não vão nos calar. Nunca! É preciso estar atento e forte”.