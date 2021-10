Por direito à moradia e contra despejos, MTST ocupa entrada da prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

Revista Fórum - Centenas de militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizaram, nesta quarta-feira (13), uma passeata no centro de São Paulo (SP) até a sede da prefeitura capital paulista, em protesto pelo direito à moradia, contra os despejos e contra a falta de diálogo do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Os manifestantes levaram barracas, equipamentos de cozinha e outras estruturas pois pretendem ficar acampados na frente da sede do Executivo municipal, no Viaduto do Chá, até que Nunes receba uma comitiva do movimento para dialogar sobre “a grave situação habitacional da cidade”.

Treta no twitter é legal, mas tem gente vivendo no mundo real - sem teto e com fome — MTST (@mtst) October 13, 2021

Alô, prefeito Ricardo Nunes! Acabamos de chegar e não temos pressa de sair.



Neste momento, trabalhadores e trabalhadoras estão no centro de São Paulo, acampando em frente a prefeitura e reivindicando o direito à moradia justa!



Basta de despejos! pic.twitter.com/nXK2D4016V October 13, 2021

Moradia é direito! Se o Ricardo Nunes finge que não nos vê, nós vamos até ele. pic.twitter.com/LUCXJ2bMrx — MTST (@mtst) October 13, 2021

Moradia para o povo não é favor, é dever! É nosso direito!

Neste momento centenas de sem teto marcham no centro de São Paulo em protesto pelo direito de morar dignamente na maior cidade da America Latina. Vai receber o povo, prefeito?#MTST #OcupaCentro #OcupareResistir #MoradiaJa pic.twitter.com/Em8PJ87wRs — MTST (@mtst) October 13, 2021

