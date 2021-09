Prefeito de São Mateus (ES) bolsonarista é preso com R$400 mil em casa

Daniel Santana, investigado por irregularidades em contratos que somam R$ 43,5 milhões, recebeu Jair Bolsonaro recentemente na cidade com uma série de homenagens, incluindo uma versão de forró com refrão “o mito chegou” edit

247 - O prefeito de São Mateus (ES), Daniel Santana (sem partido), conhecido como Daniel da Açaí, foi preso na manhã desta terça-feira (28) durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atua no Norte do Espírito Santo.

De acordo com reportagem do portal G1, além dele, também foram presos na Operação Minucius uma controladora do município, um suposto operador do esquema criminoso e quatro empresários ligados às irregularidades. Os nomes dos outros presos não foram divulgados.

Segundo a PF, foram obtidas provas que indicam que o prefeito, desde o seu primeiro mandato (entre 2017 e 2020) e até no atual (desde o início deste ano), organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como o direcionamento fraudulento de licitações.

Música para Bolsonaro

Bolsonarista, o prefeito recebeu Jair Bolsonaro na cidade no dia 21 de junho e fez uma série de homenagens, com música gospel e uma versão de forró com o refrão “o mito chegou”. .

