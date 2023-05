Prefeitura bolsonarista do RJ ajudou em fraude de cartão de vacinação de Bolsonaro, diz PF

Investigação aponta chefe da central de vacinação de Duque de Caxias como responsável por retirar informações sobre Jair Bolsonaro do sistema do Ministério da Saúde edit

247 - De acordo com uma investigação realizada pela Polícia Federal, a chefe da central de vacinação de Duque de Caxias (RJ), Cláudia Helena da Costa Rodrigues, foi identificada como a responsável por retirar informações adicionadas ao sistema do Ministério da Saúde sobre os cartões de vacinação de Jair Bolsonaro (PL), sua filha Laura, tenente-coronel Mauro Cid e dois familiares do ex-ajudante de ordem da Presidência, informa a Folha de S. Paulo.

Cláudia Helena foi ouvida na operação que está investigando a inclusão de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério. Em 27 de dezembro, poucos dias após os dados terem sido inseridos no sistema, ela supostamente os excluiu.

De acordo com a PF, a falsificação foi realizada para permitir que Bolsonaro e sua filha entrassem nos Estados Unidos sem restrições sanitárias, mas os dados inseridos foram posteriormente excluídos para não ficarem registrados no sistema. A defesa de Cláudia Helena não quis comentar o assunto.

A prefeitura de Duque de Caxias é marcada por seu bolsonarismo recente, tendo sido uma das que não seguiu a ordem de prioridades na vacinação contra a Covid-19 sugerida pelo Ministério da Saúde, por exemplo. O prefeito da cidade durante a pandemia era Washington Reis, um dos principais aliados de Bolsonaro - ele atualmente ocupa o cargo de secretário estadual de Transportes do Rio.

