PSOL aciona MP contra Ricardo Nunes por abuso de poder e econômico e propaganda eleitoral antecipada

247 - O PSOL entrou com uma ação no Ministério Público contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder político. A ação - uma Notícia de Fato - foi ajuizada pelo diretório municipal de SP da sigla na noite de terça-feira (20).

Dentre as iregularidades apontadas na peça, estão imagens de faixas padronizadas com nome e foto do prefeito e mensagens de "agradecimento" a Nunes por obras realizadas pela gestão municipal. O partido pede que o MP investigue quem confeccionou e custeou a produção desses materiais. Só em seus dois primeiros anos, a gestão Nunes gastou R$ 385,2 milhões com publicidade, dos quais R$ 223,7 milhões apenas em 2022 - o valor mais alto desde 2010.

“Os indícios de que o pré-candidato noticiado tem utilizado as peças publicitárias para auferir vantagens eleitorais para sim, com a realização de obras públicas, vinculando-as a seu nome são evidentes e demandam apuração", afirma no processo a advogada Luciana Cristina Furtado Fontes.

"A necessidade de apuração dos fatos, em busca da verdade sobre o desenvolvimento e, principalmente, o custeio do material publicitário é evidente, uma vez que, confirmada a existência de uma estratégia de promoção do pré-candidato noticiado, por meio de atividade orquestrada apta a alto poder de influência no pleito municipal, as condutas podem, inclusive, caracterizar a prática de abuso político e/ou econômico por parte dos envolvidos", complementa.

