PT reafirma Freixo para o governo e Ceciliano para o Senado no Rio

O Grupo de Trabalho Eleitoral do partido, coordenado pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), fez uma reunião e confirmou a chapa para o estado do Rio edit

247 - O Grupo de Trabalho Eleitoral do Partido dos Trabalhadores, coordenado pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), reafirmou na última terça-feira (17) a aliança com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, e confirmou a pré-candidatura do deputado estadual André Ceciliano (PT) ao Senado na chapa.

O PT havia estudado a possibilidade de ter mais de um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, onde há candidatos ao governo simpáticos ao petista, como Felipe Santa Cruz (PSD) e Rodrigo Neves (PDT).

A pesquisa Quaest para maio apontou o governador Cláudio Castro (PL) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 25% dos votos. Ele é seguido por Freixo (18%) e por Rodrigo Neves (8%).

