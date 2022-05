Cláudio Castro lidera no Rio de Janeiro, aponta pesquisa Quaest

O governador tem 25% dos votos. Ele é seguido por Marcelo Freixo, com 18%, e Rodrigo Neves, com 8% edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Quaest para maio mostra Cláudio Castro na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 25% das intenções de voto. O atual governador é seguido por Marcelo Freixo, que tem 18% dos votos. Rodrigo Neves aparece em terceiro, com 8%.

André Ceciliano e Paulo Ganime têm 2% dos votos e Felipe Santa Cruz, 1%. Brancos, nulos ou aqueles que não pretendem votar somam 33%, enquanto 10% estão indecisos.

Segundo o levantamento Quaest para março, Castro tinha 21%. Portanto, seu crescimento foi fora da margem de erro. Já Freixo se manteve estável, indo de 17% a 18%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo turno, Castro venceria Freixo (38% contra 27%). O governador também venceria Neves (38% contra 24%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, considerando os apoios dos principais candidatos à presidência da República, Lula e Jair Bolsonaro, o cenário muda. Com o apoio de Lula, Freixo chega a 40%. Com o apoio de Bolsonaro, Castro vai a 37%. Neste cenário, brancos, nulos ou aqueles que não pretendem votar somam 17%, enquanto 5% estão indecisos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenção de voto para presidente

Lula e Bolsonaro estão empatados no RJ, ambos com 35%. Outros nomes chegam a um total de 11%. Brancos, nulos ou aqueles que não pretendem votar somam 15%, enquanto 4% estão indecisos.

19/ A pesquisa Genial/Quaest RJ foi realizada entre 12 e 15/05, 1.200 entrevistas presenciais domiciliares em 46 municípios. A margem de erro é de 2.8 pontos percentuais com 95% de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01548/2022 e RJ-09916/2022. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE