Rio de Janeiro: Paes lidera e Martha Rocha empata com Crivella na segunda posição

247 - Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa divulgada nesta sexta, 25, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) liderando a disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro com 25,1%, seguido por Marcelo Crivella (Republicanos) e a delegada Martha Rocha (PDT), empatados tecnicamente.

O ex-prefeito do Rio virou réu no dia 8 de setembro por crimes de corrupção, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Já o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi alvo da Justiça eleitoral e prefeito foi declarado ontem inelegível pelo TRE-RJ, mas cabe recurso.

Aqueles que não votam em ninguém subiram de 18,5%, em agosto, para 21,6% no levantamento atual. A pesquisa mostrou o seguinte cenário:

Eduardo Paes (DEM): 25,1%

Crivella (Republicanos): 13,6%

Delegada Martha Rocha (PDT): 11,8%

Benedita da Silva (PT): 7,3%

Bandeira de Mello (Rede): 3,6%

Clarissa Garotinho (PL): 2,2%

Luiz Lima (PSL): 1,9%

Renata Souza (PSOL): 1,6%

Cyro Garcia (PSTU): 1,0%

Cristiane Brasil (PTB) e Paulo Messina (MDB): 0,9%

Fred Luz (Novo): 0,8%

Gloria Lima (PSC) e Suêd Haidar (PMB): 0,7%

Henrique Simonard (PCO): 0,1%

Nenhum: 6,4%

Não sabe: 21,6%