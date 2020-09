Crivella vai recorrer da condição de inelegível

247 - O prefeito do Rio de janeiro Marcelo Crivella afirmou que vai recorrer da decisão que determinou sua inelegibilidade. O bispo licenciado ainda afirmou que "estuda um pedido de anulação" da votação que, segundo a defesa, teria sido "contaminada".

A reportagem da CNN Brasil lembra que “por 7 votos a 0, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) o condenou a oito anos sem poder disputar eleições. Como a contagem se inicia em 2018, quando foram praticadas as supostas irregularidades, o prazo se encerra em 2026.”

A matéria ainda acrescenta que “apesar de ter sido condenado por unanimidade, o político afirmou que um dos desembargadores que votaram contra ele, Gustavo Alves Pinto Teixeira, teria interesses na votação por ser "advogado da Lamsa – concessionária contra a qual o prefeito luta na Justiça para pôr fim ao preço exorbitante do pedágio na Linha Amarela."

