Rodrigo Garcia: como Tarcísio de Freitas pode dizer que mal conhecia Douglas Garcia? (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), criticou nesta quarta-feira (14) a declaração do seu adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o ex-ministro dizer que mal conhecia o deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos), responsável por intimidação contra a jornalista Vera Magalhães.

"A colig. do Tarcísio tem centenas de candidatos. No debate, as campanhas tinham 20 convites. Levei minha equipe de confiança. Vi o mesmo com o Haddad. Como Tarcísio pode dizer que 'mal conhecia' o agressor se 1) ele já pediu voto pro sujeito e 2) o colocou na lista VIP do debate?", escreveu o atual governador no Twitter.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, Tarcísio de Freitas disse que ligou para a jornalista Vera Magalhães e pediu "desculpas por esse cara [Douglas Garcia] estar lá com uma credencial cedida pela minha campanha". "Eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota", afirmou.

A colig. do Tarcísio tem centenas de candidatos. No debate, as campanhas tinham 20 convites. Levei minha equipe de confiança. Vi o mesmo com o Haddad. Como Tarcísio pode dizer que “mal conhecia” o agressor se 1) ele já pediu voto pro sujeito e 2) o colocou na lista VIP do debate? — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 14, 2022

O sujeito prega o ódio 365 dias por ano. Insulta, desrespeita, assedia. Aí, qd o ódio q ele destila “pega mal”, o candidato a governador vem “pedir desculpas”, dizer “que nem conhece o fulano”. Pelo visto é mais uma prova de q não conhece SP. O ódio não vai governar nosso estado. pic.twitter.com/iDOADHfyqR — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 14, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.