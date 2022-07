Sâmia Bomfim manda recado a Lira após comemoração de estatísticas econômicas: 'você vive no mundo mágico do orçamento'

A deputada federal do PSOL-SP também citou o problema da fome no Brasil edit

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) criticou, nesta sexta-feira (29), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após o parlamentar comemorar o índice de desemprego de 9,3%, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"33 milhões de brasileiros passando fome, inflação persistente, renda média do trabalhador no patamar mais baixo da década. Claro que pra quem vive no mundo mágico do orçamento secreto, tudo é fartura. A má notícia para o senhor é que o seu presidente vai perder no primeiro turno", escreveu a parlamentar no Twitter.

De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado no dia 8 de junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), 33,1 milhões de brasileiros passam fome, um crescimento de quase 50% (14 milhões) em pouco mais de um ano.

