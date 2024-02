Segunda Turma do STF arquiva processo contra Aécio Neves

Apoie o 247

247 - Ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) arquivaram, por 4 votos a 1, um inquérito contra o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) sobre suposta prática de corrupção passiva pelo recebimento de propina da construtora OAS.

De acordo com a revista CartaCapital, a tese vencedora no julgamento partiu do ministro Gilmar Mendes, que afirmou não ter visto "elementos mínimos a sustentar a investigação e manutenção do inquérito a partir das diligências investigativas".

Em delação premiada, o ex-presidente da empreiteira Léo Pinheiro apontou suposto pagamento de propina ao tucano, entre 2010 e 2012, com o objetivo de favorecer a empresa OAS em Minas Gerais.

