Sem provas, Polícia Civil culpa STF por suposto avanço do crime organizado no Rio

247 - Em relatório de inteligência, a Polícia Civil do Rio de Janeiro responsabiliza a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impor limites a operações policiais em favelas durante a pandemia pelo suposto avanço do crime organizado na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, palco de uma verdadeira chacina na última semana. O documento foi obtido pelo UOL.

A polícia, no entanto, não apresenta provas concretas do tal avanço das facções. O relatório tem como base apenas fotos de barricadas em vias públicas, e usa o fato como justificativa para a realização da ação policial que matou 28 moradores.

Barricadas, porém, sempre foram utilizadas por traficantes para dificultar o acesso da polícia a seus territórios, mesmo antes da decisão do Supremo.

"Inúmeras vias públicas foram bloqueadas por construções e barricadas, conforme figuras abaixo. Observa-se que os moradores têm sido obrigados a parar os veículos automotores, desembarcar dos carros, retirar o trilho de trem e, após ultrapassar o obstáculo, colocar o trilho no local, tudo sob determinação do tráfico de drogas", conclui o relatório.

