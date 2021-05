Silvio Almeida: entrevista coletiva da polícia depois da chacina em Jacarezinho é “o grau zero da barbárie”

Segundo o advogado e filósofo Silvio Almeida, na coletiva da polícia do Rio “os inimigos foram nomeados sem hesitação. São os defensores de direitos humanos e as instituições que obstaculizam a cruzada em prol das ‘pessoas de bem’. São advogados, juízes, promotores, ativistas, políticos que impedem a ‘justa’ luta contra o crime” edit

247 - O advogado e filósofo Silvio Almeida, um dos líderes da luta antirracista no país, escreveu na noite desta quinta-feira (6) que a entrevista coletiva da polícia do Rio de Janeiro depois da chacina de Jacarezinho nesta: “Essa ‘coletiva’ foi o grau zero da barbárie (...). O recado foi dado de forma límpida e clara: não haverá lei ou tratado internacional que pare essa gente. Eles já definiram quem merece morrer”.

Para ele, o ocorrido após o massacre em Jacarezinho não foi uma entrevista coletiva, mas um ato de afirmação de poder por parte da polícia civil. Um poder que, fique claro, não se submete a nenhuma lei e que desconhece a Constituição”.

O objetivo da coletiva “evidentemente não era prestar contas e nem justificar as mortes provocadas na mais letal operação policial da história do RJ. Foi um recado, uma mensagem na forma de espetáculo, assinado com o sangue no chão e nas paredes das casas”.

Para o filósofo, “os inimigos foram nomeados sem hesitação. São os defensores de direitos humanos e as instituições que obstaculizam a cruzada em prol das ‘pessoas de bem’. São advogados, juízes, promotores, ativistas, políticos que impedem a ‘justa’ luta contra o crime”.

Veja o que escreveu Silvio Almeida numa sequência de tuítes:

A intenção evidentemente não era prestar contas e nem justificar as mortes provocadas na mais letal operação policial da história do RJ. Foi um recado, uma mensagem na forma de espetáculo, assinado com o sangue no chão e nas paredes das casas 👇🏿 May 7, 2021

Esse nível de afronta é possível porque parte da sociedade, incluindo membros das instituições de Estado e da imprensa, concorda ou se beneficia com a barbárie. Há ainda outra parte, iludida, que acha que o Brasil vive apenas um "momento" ruim. 👇🏿 — Silvio Almeida (@silviolual) May 7, 2021

Essa "coletiva" foi o grau zero da barbárie por tudo o que representou e pela conjuntura em que se dá. O recado foi dado de forma límpida e clara: não haverá lei ou tratado internacional que pare essa gente. Eles já definiram quem merece morrer. E os "humanos" não somos nós. — Silvio Almeida (@silviolual) May 7, 2021





