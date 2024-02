STF quebra sigilos bancário e fiscal de André Janones em investigação sobre suposta rachadinha

Apoie o 247

247 - Atendendo a pedidos da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal do deputado federal André Janones (Avante-MG).

Janones é investigado por conta de um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do parlamentar mineiro. Ele nega as acusações.

De acordo com inforações do jornal O Tempo, o ministro Fux afirmou que o pedido formulado pela PF está bem fundamentado e há “indícios de possível prática criminosa”.

Em um áudio que veio a público através da mídia, o deputado informou aos seus assessores que alguns deles precisariam retornar uma parte do salário para compensar um déficit financeiro ocorrido durante a campanha eleitoral de 2016. Em dezembro do ano passado, o ministro Fux abriu o inquérito, a pedido da PGR, para investigar o suposto esquema de corrupção.

