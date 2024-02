Tarcísio vai discursar no ato na Paulista, diz Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Acuado com as investigação da Polícia Federal (PF) sobre um plano golpistas, Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (21) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve fazer um pronunciamento no ato bolsonarista marcado para o próximo domingo (25) na capital paulista. A entrevista foi concedida ao Blog do Esmael.

"A senhora Michelle [Bolsonaro] fazendo uma oração. Seria o governador Tarcísio [de Freitas], o próprio pastor Silas Malafaia e eu. Qual o recado ali? Em defesa do Estado democrático de Direito, da nossa liberdade e um retrato para o Brasil e imagens para o mundo do que nós, de verde e amarelo, queremos: Deus, pátria, família e liberdade", disse. "Não podemos continuar vivendo aqui naquele impasse. 'Ah, o Bolsonaro vai ser preso amanhã. Pode ser preso a qualquer momento'. Qual crime eu cometi?".

O ex-mandatário disse que não vai responder a perguntas nesta quinta (22) em depoimento marcado com a Polícia Federal (PF), que investiga um plano golpista montando em 2022. "Pelo processo legal, eu tenho que saber do que estou sendo acusado. Eu tenho que ter acesso ao processo".

