"Tudo leva a crer que Tarcísio armou uma farsa em Paraisópolis", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Rodrigo Vianna afirmou nesta terça-feira (25) pelo Twitter que "tudo leva a crer que Tarcísio armou uma farsa em Paraisópolis".

Vazou um áudio no qual um integrante da equipe da campanha do candidato ao governo de São Paulo pressiona um cinegrafista a apagar as imagens do tiroteio na comunidade. O fato foi usado eleitoralmente por Tarcísio e bolsonaristas.

2 Reparem que a grande preocupação é com a imagem de um sujeito "de colete".

"Tem que apagar"!

Por que ele não pode aparecer?

Dias antes, militares confirmaram a informação de que um agente da ABIN está na equipe de Tarcísio.

Por que um agente da ABIN está na campanha? October 25, 2022

4 São Paulo está sob ameaça de ser governada por uma coalizão que inclui:

- milicianos;

- agentes do submundo militar;

- "bispos" de Edir Macedo;

- empresários corruptos. October 25, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.