Veja as imagens da batida policial na casa do clã Bolsonaro em Angra dos Reis (vídeo)

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (29) mais uma operação para apurar o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Desta vez, o principal alvo foi o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL).

Os endereços vasculhados pelos agentes da PF incluem uma casa em Angra dos Reis, onde o clã Bolsonaro se encontra neste momento. Informações dão conta de que Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro deixaram a residência quando chegaram os agentes da PF. Eles fizeram um 'passeio' de barco. A suspeita é de que eles tenham destruído provas durante o percurso, lançando aparelhos eletrônicos ao mar.

Abaixo, imagens da batida policial na casa dos Bolsonaro, já quando os integrantes da família haviam retornado:

Confira imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Carlos e Eduardo Bolsonaro saindo de casa em Angra dos Reis, sul fluminense, já acompanhados de agentes da PF, que cumprem mandado de busca e apreensão.



January 29, 2024

